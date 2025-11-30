Il salasso dei viaggi di Natale | oltre 800 euro per il volo Linate-Catania 200 per il treno da Torino a Reggio

Anche quest’anno le festività di Natale saranno caratterizzate dal caro-aerei, con i prezzi dei voli che schizzano alle stelle nei giorni a ridosso delle festività. E non andrà meglio per chi si sposterà in treno o in auto, considerato che anche i biglietti ferroviari hanno raggiunto livelli elevati e che i listini dei carburanti stanno registrando un deciso rialzo nelle ultime settimane. Lo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il salasso dei viaggi di Natale: oltre 800 euro per il volo Linate-Catania, 200 per il treno da Torino a Reggio

Natale, viaggi da salasso: aerei oltre i 400 euro, treni a 200, carburanti in salita. La mappa del caro-spostamenti - Assoutenti denuncia prezzi record per chi viaggia in occasione delle prossime festività natalizie. corriere.it scrive

Il salasso dei viaggi di Natale: oltre 800 euro per il volo Linate-Catania, 200 per il treno da Torino a Reggio - aerei, con i prezzi dei voli che schizzano alle stelle nei giorni a ridosso delle festività. Lo riporta msn.com

Caro-voli a Natale, oltre 500 euro per tornare nelle isole: tutti i rincari - Un nuovo salasso per chi rientra in Sicilia e Sardegna durante le festività natalizie: ecco quanto possono costare due biglietti di andata e ritorno e quali sono le tratte più care ... msn.com scrive