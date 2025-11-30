Il Rotary contro la violenza sulle donne
La lotta contro la violenza di genere è stato il filo conduttore della riunione conviviale del Rotary Club di Rimini, svoltasi giovedì scorso al Grand Hotel. Un appuntamento che si lega alla giornata al 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Un tema che il club ha scelto di approfondire con un incontro dal taglio concreto, centrato sulle dinamiche e sui casi che riguardano da vicino il territorio riminese. Ospite della serata è stato il sostituto procuratore di Rimini, Davide Ercolani, invitato come relatore da Chiara Baiocchi, avvocata riminese e socia del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
