Il rito del fuoco e del vapore | viaggio tra i miti della sauna e le cerimonie del benessere
C’è qualcosa di ancestrale nel gesto di sedersi in silenzio e lasciare che il calore penetri nella pelle. La sauna è un rito antico, un dialogo tra fuoco e vapore che parla la lingua della purificazione e della rinascita. Nata come luogo sacro, era considerata in molte culture una soglia tra il visibile e l’invisibile: nella tradizione finlandese, lo spazio dove nascevano i bambini e si congedavano i morti, il ventre caldo della terra dove tutto iniziava e finiva. In Siberia si credeva che il vapore fosse l’alito degli spiriti; in Giappone, gli onsen erano i templi dell’acqua dove la mente si svuotava e il corpo tornava puro. 🔗 Leggi su Panorama.it
