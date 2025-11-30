Il rito del Black Month

Lidentita.it | 30 nov 2025

Ogni anno il rito si ripete, solo un po’ più lungo, un po’ più invadente, anche un po’ più grottesco. Il Black Friday – che di “Friday”ormai non ha più nulla – si è dilatato fino a diventare un Black Month, un mese intero di offerte, pre-offerte, codici, countdown, “ultimi pezzi” che curiosamente non finiscono . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

