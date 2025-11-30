Il riformismo che manca all’opposizione

L’Italia non sarà più il laboratorio politico di cinquant’anni fa, però qualcosa di interessante sta avvenendo tra Alpi e Lilibeo. Si delineano potenzialità e contraddizioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it

Quel riformismo di Prodi, quinta colonna del liberismo: lo ha dimostrato al governo e in Europa - L’ex dell’Ulivo continua a riproporre in tv una ricetta “governista”, che in altre parole consiste nel dare pieno supporto alla tirannide mercatista Non esistono riforme indolori: ogni vera riforma me ... Segnala msn.com

