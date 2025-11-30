Il raro messaggio di Céline Dion | Sono così grata alla mia famiglia per i momenti che trascorriamo insieme che per me significano più di ogni altra cosa

Vanityfair.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

line Dion, che è stata lontana dagli occhi del pubblico da quando ha annunciato di essere affetta dalla sindrome della persona rigida, ha fatto una rara apparizione su Internet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il raro messaggio di c233line dion sono cos236 grata alla mia famiglia per i momenti che trascorriamo insieme che per me significano pi249 di ogni altra cosa

© Vanityfair.it - Il raro messaggio di Céline Dion: «Sono così grata alla mia famiglia per i momenti che trascorriamo insieme, che per me significano più di ogni altra cosa»

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Raro Messaggio C233line Dion