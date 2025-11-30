Céline Dion, che è stata lontana dagli occhi del pubblico da quando ha annunciato di essere affetta dalla sindrome della persona rigida, ha fatto una rara apparizione su Internet. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il raro messaggio di Céline Dion: «Sono così grata alla mia famiglia per i momenti che trascorriamo insieme, che per me significano più di ogni altra cosa»