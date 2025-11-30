Il rapporto tra Verona e Hangzhou in onda con lo Speciale Tg1

Veronasera.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due città un unico cuore. A distanza di migliaia di chilometri, Verona e la cinese Hangzhou si tengono per mano. A raccontar questo singolare rapporto a distanza, il viaggio di Marco Clementi per “Speciale Tg1” nelle due città dell’amore, in Cina e Italia, in onda domenica 30 novembre alle 23.40. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

rapporto verona hangzhou onda“Dall’Italia alla Cina”: Verona protagonista dello Speciale Tg1 - "Dall'Italia alla Cina", Verona protagonista dello Speciale Tg1: a distanza di migliaia di km, il legame fra Verona e Hangzhou. Da veronaoggi.it

Verona città ospite d'onore allo Hangzhou international day - Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è stato ospite d'onore a Hangzhou dove nell'ambito dell'ottava edizione Hangzhou international day ha inaugurato il padiglione dello scambio Verona- Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rapporto Verona Hangzhou Onda