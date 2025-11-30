Il rapporto tra Verona e Hangzhou in onda con lo Speciale Tg1
Due città un unico cuore. A distanza di migliaia di chilometri, Verona e la cinese Hangzhou si tengono per mano. A raccontar questo singolare rapporto a distanza, il viaggio di Marco Clementi per “Speciale Tg1” nelle due città dell’amore, in Cina e Italia, in onda domenica 30 novembre alle 23.40. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Luci e ombre nel rapporto annuale di Legambiente. La differenziata nel territorio comunale di Verona è ancora ferma al 57%, mentre tra gli altri comuni scaligeri ce sono anche alcuni "Rifiuti Free". Ecco la mappa dei virtuosi e delle criticità - facebook.com Vai su Facebook
“Dall’Italia alla Cina”: Verona protagonista dello Speciale Tg1 - "Dall'Italia alla Cina", Verona protagonista dello Speciale Tg1: a distanza di migliaia di km, il legame fra Verona e Hangzhou. Da veronaoggi.it
Verona città ospite d'onore allo Hangzhou international day - Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è stato ospite d'onore a Hangzhou dove nell'ambito dell'ottava edizione Hangzhou international day ha inaugurato il padiglione dello scambio Verona- Come scrive ansa.it