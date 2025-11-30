Il raid pro Pal contro ‘La Stampa’ Meloni | la violenza non si giustifica

Roma, 29 novembre 2025 – C’è un’amarissima ironia nell’atto violento di irrompere e danneggiare la sede di un quotidiano, urlando motti del tipo “ Giornalista terrorista, sei il primo della lista!!! ”. Una minaccia contro chi non avrebbe difeso le vittime di violenza, un’aggressione organizzata e dal vago sapore terroristico (nel senso più letterale, quello di creare terrore in chi subisce azioni criminali), contro chi non avrebbe correttamente informato su genocidi e massacri. È quanto è successo venerdì a Torino, quando un centinaio di manifestanti pro-Palestina (34 dei quali poi identificati grazie ai filmati acquisiti), ha fatto irruzione nella redazione del quotidiano, causando gravi danni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il raid pro Pal contro ‘La Stampa’. Meloni: la violenza non si giustifica

Meloni sul raid nella redazione a La Stampa : "È molto grave che, di fronte a un episodio di violenza contro una redazione giornalistica, qualcuno arrivi a suggerire che la responsabilità sia - anche solo in parte - della stampa stessa. La violenza non si giustific Vai su X

