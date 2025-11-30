Il programma dei tanti incontri previsti a dicembre
Sarà un mese di dicembre straordinariamente ricco di appuntamenti, di ospiti e di temi per la rassegna degli incontri alla Biblioteca comunale degli Intronati. Il presidente Raffaele Ascheri, curatore del ciclo di appuntamenti che si svolgono sempre alle 17.30 nella sala storica, apre il sipario sul calendario di eventi che scandirà il mese delle feste fino al 19, rimandando poi gli impegni al prossimo anno. Si inizia martedì 2 con la conferenza ‘Quando il pensiero diventa azione: L’A.I. al servizio dell’immaginazione umana’, una lectio di Michael Bonelli. Il programma prosegue mercoledì 3 con la presentazione del libro ‘Cronache dal crepuscolo’ (Primamedia Editore) di Achille Mirizio, con l’intervento di Marco Ventura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
