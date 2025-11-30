Il primo corso per operatori di soccorso alluvionale

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È il primo corso per operatori di soccorso alluvionale organizzato a livello nazionale e si è tenuto per la seconda volta, ieri, sabato 29 novembre, a Lugo, presso il Parco Golfera. A organizzarlo, l’associazione VAB - Vigilanza Anticendi Boschivi -Emilia-Romagna che ha sede a Sant’Agata sul Santerno ed è guidata dal lughese Uliano Dalmonte. "Fra il primo e il secondo corso abbiamo formato 35 operatori – spiega l’istruttore Angelo Comuniello –. I due corsi organizzati all’inizio del marzo scorso e a novembre appartengono a un primo livello di tre. Con la formazione fino a ora fornita, gli operatori sono in grado di mettersi in sicurezza, di aiutare i colleghi e fornire supporto ad altri enti occupati nelle attività di soccorso, come ad esempio i Vigili del Fuoco". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il primo corso per operatori di soccorso alluvionale

© Ilrestodelcarlino.it - Il primo corso per operatori di soccorso alluvionale

Contenuti che potrebbero interessarti

primo corso operatori soccorsoIl primo corso per operatori di soccorso alluvionale - È il primo corso per operatori di soccorso alluvionale organizzato a livello nazionale e si è tenuto per la seconda volta, ieri, sabato 29 novembre, a Lugo, presso il Parco Golfera. Segnala ilrestodelcarlino.it

primo corso operatori soccorsoFormazione e sicurezza, successo per il corso BLSD e Primo Soccorso promosso dall’Ente Bilaterale del Terziario - L’Ente Bilaterale del Terziario, Commercio e Servizi delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia (EBT) ha promosso, nei giorni scorsi, un corso di BLSD e Primo Soccorso presso il Mercato Agro ... Segnala reggiotv.it

Catanzaro, corso di primo soccorso EBT al Comalca - Corso BLSD e primo soccorso promosso dall’Ente Bilaterale al Comalca di Germaneto. Si legge su catanzaroinforma.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Corso Operatori Soccorso