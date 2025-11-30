Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) aggiornato a oggi, 30 Novembre 2025, si attesta a 0,1103 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente, 29 Novembre 2025, il prezzo minimo è stato di 0,0866 €kWh e il massimo di 0,1315 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e mattutine, in particolare tra le 2:00 e le 6:00, mentre il picco massimo si è registrato alle ore 20:00. Questo andamento evidenzia come la fascia serale continui a rappresentare il momento di maggiore pressione sui prezzi, mentre le prime ore del giorno restano le più vantaggiose per i consumatori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

