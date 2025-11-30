Il Prato batte il Foligno 3-1 e sale al quarto posto
Prato, 30 novembre 2025 - Il Prato vola al quarto posto della classifica (25 punti) battendo 3-1 il Foligno nel big match della 14° giornata del girone E di Serie D. I lanieri vengono spinti al successo dalle reti di Verde, Rossetti e Cela, scatenando la festa di un Lungobisenzio soldout. Agli umbri non basta il gol del momentaneo pari di Tommasini. Ospiti in dieci uomini nell’ultima parte del secondo tempo a causa dell’espulsione di Della Spoletina per somma di ammonizione. La cronaca. Come annunciato da Venturi, Boccardi prende il posto dello squalificato Risaliti. Rinaldini invece sostituisce l’infortunato Greselin, mentre è confermata la coppia d’attacco Verde-Rossetti, con Gioè che inizialmente si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo Milano, Prato. Idee e proposte per rendere più competitiva e resiliente l’industria italiana. Continuiamo a produrre iniziative e idee per un riformismo moderno perché la destra pigra e conservatrice si batte su questo terreno. Avanti. Vai su X
https://www.mesenotizie.it/news/toscana/prato-e-provincia/batterie-portatili-per-ricarica-di-auto-elettriche-e-di-elettrodomestici/ - facebook.com Vai su Facebook
Foligno-Siena 3-1: Sbraga, Pellegrini e Sylla firmano la vittoria - Siena di Domenica 9 novembre 2025: al 38' di gioco Sbraga sblocca il risultato, nella ripresa a segno anche Pellegrini e Sylla ... Scrive calciomagazine.net
Foligno da urlo, Siena umiliato: il sorpassso è servito (3-1) - 1 rifilato al Siena, nello scontro diretto dell’Enzo Blasone, la formazione di Manni non solo raccoglie tre punti pesanti, ma si issa al ... Riporta ilmessaggero.it