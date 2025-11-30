Il Prato batte il Foligno 3-1 e sale al quarto posto

Prato, 30 novembre 2025 - Il  Prato  vola al quarto posto della classifica (25 punti) battendo 3-1 il Foligno nel big match della 14° giornata del girone E di Serie D. I lanieri vengono spinti al successo dalle reti di  Verde, Rossetti e Cela, scatenando la festa di un Lungobisenzio soldout. Agli umbri non basta il gol del momentaneo pari di  Tommasini. Ospiti in dieci uomini nell’ultima parte del secondo tempo a causa dell’espulsione di  Della Spoletina  per somma di ammonizione.  La cronaca. Come annunciato da Venturi, Boccardi prende il posto dello squalificato Risaliti. Rinaldini invece sostituisce l’infortunato Greselin, mentre è confermata la coppia d’attacco Verde-Rossetti, con Gioè che inizialmente si accomoda in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

