Il Polo Museale di Soriano Calabro partecipa all’evento natalizio dei Vivai Amoroso

Una giornata all’insegna della creatività e delle tradizioni ha animato i Vivai Amoroso, grazie alla partecipazione del Polo Museale di Soriano Calabro. L’iniziativa natalizia ha visto la presenza della direttrice Mariangela Preta, che ha guidato le attività dedicate ai più piccoli. Tanti bambini hanno potuto cimentarsi in laboratori pratici, tra dolci e decorazioni, scoprendo le tradizioni locali e mettendo alla prova la loro manualità. L’evento ha trasformato il pomeriggio in un momento di sorrisi, curiosità e condivisione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Pasticceria Rosario Ciccio, alla Dolciaria Monardo, all’Azienda Artese e ai Vivai Amoroso per l’ospitalità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

