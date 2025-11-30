Il piano per uccidere Nicola Vivaldo L’attentato di Pasqua andato male e la soffiata del padrino del figlio
Nicola Vivaldo temeva che qualcuno volesse ucciderlo: lo aveva confidato alla sua famiglia prima di morire. Nelle testimonianze raccolte subito dopo il suo assassinio, avvenuto la sera del 23 febbraio 2020 sotto casa a Mazzo di Rho e risolto dai carabinieri nelle ultime ore con cinque arresti, emerge che il cinquantenne era convinto di essere stato il bersaglio di un agguato andato male durante le vacanze pasquali. All’epoca, un parente raccontò agli investigatori: "Ho saputo che circa un anno fa volevano già ammazzarlo. Era il periodo di Pasqua 1999 e io mi trovavo fuori, seduto al tavolo, del bar di Natale che si trova a Isca Marina (città natale di Vivaldo, ndr), quando a un certo punto vidi entrare nel bar due persone armate di pistola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
