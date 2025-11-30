Il PD sannita fuori dal consiglio regionale Pepe celebra il ‘de profundis’ | Autocelebrazione a tratti maschilista
Tempo di lettura: 5 minuti C’è poco da girarci attorno: siamo di fronte a una sconfitta senza precedenti. Stavolta senza possibilità di appello. Dopo quindici anni perdiamo il consigliere regionale, e non per una sfortunata ripartizione dei resti, ma perché arretriamo pesantemente sia in percentuale sia in voti assoluti. – così Antonella Pepe in una Lettera aperta al Partito Democratico sannita. Siamo il quarto partito in provincia. – continua – Non mi convincono, né ci assolvono, le letture semplicistiche o la ricerca del capro espiatorio: chi si è impegnato di più, chi di meno, chi ha tolto a chi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
