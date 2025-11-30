Il PD sannita fuori dal consiglio regionale Pepe celebra il ‘de profundis’ | Autocelebrazione a tratti maschilista

Anteprima24.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 5 minuti C’è poco da girarci attorno: siamo di fronte a una sconfitta senza precedenti. Stavolta senza possibilità di appello. Dopo quindici anni perdiamo il consigliere regionale, e non per una sfortunata ripartizione dei resti, ma perché arretriamo pesantemente sia in percentuale sia in voti assoluti. – così Antonella Pepe in una Lettera aperta al Partito Democratico sannita. Siamo il quarto partito in provincia. – continua – Non mi convincono, né ci assolvono, le letture semplicistiche o la ricerca del capro espiatorio: chi si è impegnato di più, chi di meno, chi ha tolto a chi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

il pd sannita fuori dal consiglio regionale pepe celebra il 8216de profundis8217 autocelebrazione a tratti maschilista

© Anteprima24.it - Il PD sannita fuori dal consiglio regionale, Pepe celebra il ‘de profundis’: “Autocelebrazione, a tratti maschilista”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

pd sannita fuori consiglioRegionali, il Pd sannita analizza la sconfitta: ‘L’exploit di Mastella ha eroso consensi. Campo largo anche qui? Non esiste replica automatica sui territori’ - All’indomani delle elezioni regionali, il partito ha convocato la stampa per un’analisi schietta del risultato: nessun consigliere elett ... Come scrive ntr24.tv

pd sannita fuori consiglioSangiuliano entra in Consiglio in Campania, flop per Boccia. In Puglia fuori Vendola, in Veneto Zaia mattatore - L'ex ministro secondo nella lista di FdI, 89 voti per la candidata di Bandecchi. Scrive ansa.it

pd sannita fuori consiglioEletti al Consiglio regionale in Campania, dentro Sangiuliano ma restano fuori Boccia e Daniela Di Maggio - Chi sono gli eletti al Consiglio regionale della Campania: c'è l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, fuori Maria Rosaria Boccia e Daniela Di Maggio ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pd Sannita Fuori Consiglio