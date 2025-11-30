Il Pd e l’ombra di un congresso anticipato

Bisogna pazientare tre ore, prima che qualcuno dica che il Re è nudo. O la Regina, se volete, la segretaria del Pd Elly Schlein, mai nominata nemmeno per sbaglio. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Il Pd e l’ombra di un congresso anticipato

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cronaca. Garlasco, assassinio di Chiara Poggi: spunta anche l'ombra della corruzione, nel mirino 48 ore di contatti frenetici tra Sempio e gli investigatori - facebook.com Vai su Facebook

Congresso anticipato Pd? Una mossa inutile: Schlein farebbe meglio a lasciar perdere - La segretaria dem avrebbe pure gioco facile a convocarlo dopo le Regionali, soprattutto se vincesse nelle Marche. Scrive lettera43.it

Schlein: “Premier? Io”. E agita il congresso anticipato - Dopo il disastro Calabria dice: “Io resto, non lascio, si rassegnino. Scrive ilfoglio.it

Pd, la sfida dei riformisti a Schlein. Le mosse: focus su crescita, Sud e difesa per prepararsi al congresso - Ma anche il Sud e la Difesa, capitoli su cui sono pronti a organizzare altri due eventi ... Scrive ilmessaggero.it

L’isolamento di Bonaccini e la dura vita dei riformisti nel Pd - Con la rottura di Energia Popolare, la minoranza della minoranza scalpita. Come scrive lettera43.it

Pd, cresce il fronte dei contestatori. Schlein pensa al Congresso anticipato e rispunta Ruffini - Nell’entourage si dicono certi, e fanno girare anche la data: la macchina si mette in moto subito dopo le regionali. Scrive iltempo.it

Schlein vuole allearsi con Silvia Salis e fare primarie a doppio turno. Orlando: “Serve il Congresso Pd. E' già tardi” - Si è fanfanizzata: parla solo di congresso anticipato Pd, studia alleanze da premier prossima. Riporta ilfoglio.it