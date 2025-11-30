Il Partito democratico ha una nuova casa Inaugurato il Circolo

CINIGIANO Il Partito democratico locale ritrova una casa. È stata inaugurata la nuova sede del Circolo PD di Cinigiano, un traguardo significativo per una comunità politica che negli ultimi anni aveva perso un punto di riferimento fisico per attività, incontri e confronto interno. Il Circolo, rinnovato nel febbraio e oggi forte di 24 iscritti, rivendica un anno di lavoro intenso. Tra i risultati principali citati durante l'inaugurazione figurano la creazione della CER Cinigiano ETS, avvenuta lo scorso luglio, e la richiesta formale di trasformare l'attuale Distretto Sanitario in una Casa di Comunità Spoke, passaggio ritenuto strategico per il potenziamento dei servizi socio-sanitari nelle aree interne.

