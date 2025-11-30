Il Parco Apuane non ci sta | Abbiamo sempre agito nel pieno rispetto delle nostre competenze

Il Parco delle Apuane respinge ogni accusa mossa dalle associazioni ambientaliste. In una nota, l’ente presieduto da Andrea Tagliasacchi risponde punto su punto. "Fa piacere – si legge – che al Parco delle Alpi Apuane vengano riconosciuti poteri supremi e competenze amplissime in merito alle attività estrattive, ma ci si chiede se questo avvenga per ignoranza delle leggi o per posizioni preconcette e strumentali. In entrambi i casi si fanno affermazioni approssimative o prive di ogni fondamento. Andando con ordine preme rimarcare che le competenze del Parco in merito alle attività estrattive riguardano unicamente Valutazione di impatto ambientale (Via), Valutazione d’incidenza e nulla osta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

