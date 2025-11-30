Il Paradiso delle Signore anticipazioni 1 dicembre | Matteo presenta Marina a sua madre

Marcello e Rosa scelgono i testimoni di nozze, Umberto invece tiene d'occhio Odile perché crede sia in pericolo. Ecco le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai 1. Lunedì 1 dicembre Il Paradiso delle Signore torna con una puntata in cui i protagonisti si trovano un po' tutti a fare i conti con scelte concrete: c'è chi organizza il proprio futuro di coppia, chi prova a reinventare la propria carriera e chi si trova davanti a incontri destinati a creare qualche imprevisto. Vediamo cosa succede nel dettaglio con le anticipazioni della nuova puntata del daily di Rai 1. Cosa è successo nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore Nelle scorse puntate Odile ha iniziato a collaborare sempre più da vicino con Ettore Marchesi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

