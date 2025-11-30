Il Papa scalzo nella Moschea Blu di Istanbul Il muezzin lo invita a pregare il no di Leone
Il Papa che entra scalzo nella Moschea Sultan Ahmed di Istanbul, la cosiddetta Moschea Blu per le sue 21.043 piastrelle di ceramica turchese che arricchiscono le pareti e la cupola, è l’immagine simbolo della terza giornata del viaggio di Leone in Turchia. Una visita di una ventina di minuti segnati dall’ascolto e dal silenzio. Niente preghiera, come spiegherà poi il Vaticano, così come invece fecero Benedetto XVI e Francesco. «Mi hanno detto che avrebbe pregato - ha spiegato Asgin Tunca, muezzin della moschea - e io gli ho risposto: se vuole fare un atto di adorazione può farlo, questa è la casa di Allah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
