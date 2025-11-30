Il Papa che entra scalzo nella Moschea Sultan Ahmed di Istanbul, la cosiddetta Moschea Blu per le sue 21.043 piastrelle di ceramica turchese che arricchiscono le pareti e la cupola, è l’immagine simbolo della terza giornata del viaggio di Leone in Turchia. Una visita di una ventina di minuti segnati dall’ascolto e dal silenzio. Niente preghiera, come spiegherà poi il Vaticano, così come invece fecero Benedetto XVI e Francesco. «Mi hanno detto che avrebbe pregato - ha spiegato Asgin Tunca, muezzin della moschea - e io gli ho risposto: se vuole fare un atto di adorazione può farlo, questa è la casa di Allah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Papa (scalzo) nella Moschea Blu di Istanbul. Il muezzin lo invita a pregare, il "no" di Leone