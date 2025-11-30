Il Papa | Israele non accetta ma la soluzione dei due Stati sarebbe la cosa giusta Sull' Ucraina spero in Erdogan

«La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati», Israele e Palestina, «ma sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione ma la vediamo come unica soluzione al conflitto che continuamente vivono». Lo ha detto il Papa parlando con i giornalisti sul volo da Istanbul a Beirut. "Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Papa: "Israele non accetta, ma la soluzione dei due Stati sarebbe la cosa giusta. Sull'Ucraina spero in Erdogan"

Leggi anche questi approfondimenti

#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 14.55 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Erdogan #Pace #Washington #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Garlasco #ChiaraPoggi #AndreaSempio #NEWS #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

#Tg2000, #27novembre 2025 - ore 12 #PapaLeoneXIV #Papa #Turchia #PopeinTurkey #Pace #Russia #Ucraina #Zelensky #Gaza #Israele #Mattarella #natalità #Manovra #Garlasco #HongKong #ChampionsLeague #NEWS #TV2000 @tg2000it Vai su X

Il Papa: "Israele non accetta, ma la soluzione dei due Stati sarebbe la cosa giusta. Sull'Ucraina spero in Erdogan" - «La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati», Israele e Palestina , «ma sappiamo tutti che in questo momento ... Lo riporta msn.com

Papa Leone: «Quella dei due Stati è l'unica soluzione possibile. Israele non l’accetta ancora, ma noi siamo anche loro amici e cerchiamo di essere una voce mediatrice» - Il Pontefice in visita in Libano parla di Gaza, dell'«unica soluzione possibile» per porre fine al conflitto tra Israele e palestinesi, di Ucraina ... Come scrive msn.com

Il Papa ha parlato con Erdogan di Ucraina e Gaza - Il Pontefice, sul volo da Istanbul a Beirut, indica il ruolo della Turchia nella soluzione dei due Stati e nel dialogo Russia- laregione.ch scrive