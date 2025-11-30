Il Papa | Israele non accetta ma la soluzione dei due Stati sarebbe la cosa giusta Sull' Ucraina spero in Erdogan

«La Santa Sede già da diversi anni pubblicamente appoggia la soluzione di due Stati», Israele e Palestina, «ma sappiamo tutti che in questo momento Israele ancora non accetta questa soluzione ma la vediamo come unica soluzione al conflitto che continuamente vivono». Lo ha detto il Papa parlando con i giornalisti sul volo da Istanbul a Beirut. "Noi siamo anche amici di Israele e cerchiamo con. 🔗 Leggi su Feedpress.me

