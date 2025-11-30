Il Papa incontra il padre di Mattia Minguzzi ucciso in Turchia L’emozione dello chef | Ho pianto di felicità
Rimini, 30 novembre 2025 – “Questo è uno dei momenti più speciali della mia vita: oggi ho pianto di felicità ”. Gli occhi lucidi. Commosso, emozionato, sorridente. Così Andrea Minguzzi si è mostrato così ai giornalisti che lo attendevano fuori dalla Rappresentanza vaticana di Istanbul. Nell’ultimo giorno della sua visita ufficiale in Turchia, Papa Leone XIV ha voluto incontrare lo chef misanese, padre di Mattia Ahmet, il quattordicenne ucciso il 24 gennaio scorso durante un’aggressione a coltellate nel quartiere di Kad?köy, a Istanbul. Minguzzi: “Ho chiesto la benedizione per Mattia Ahmet”. "Ho pianto lacrime di gioia oggi - ha detto Minguzzi a margine dell'incontro privato con il Pontefice -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
