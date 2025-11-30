Il numero di telefono in una scena di Stranger Things 5 esiste davvero | cosa succede se chiami

Quando i fratelli Duffer decidono di curare i dettagli, non scherzano. La quinta e ultima stagione di Stranger Things, arrivata su Netflix il 27 novembre con i primi quattro episodi, nasconde un easter egg che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. E stavolta non si tratta di un semplice riferimento agli anni Ottanta o di una citazione cinematografica nascosta in un fotogramma: è qualcosa che puoi toccare con mano. O meglio, con l'orecchio. Nel primo episodio della stagione finale, intitolato La Trappola, ambientato nel novembre del 1987, la cittadina di Hawkins è sotto quarantena militare.

Il telefono fisso è fuori uso Chiamare al numero 379 2524457

