GROSSETO C’è una novità quest’anno nel Natale di Sole. Parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di una sonda cardio pediatrica neonatale da donare al pronto soccorso pediatrico dell’ ospedale Misericordia di Grosseto. L’associazione Festa di Sole conferma anche il 2025 l’iniziativa solidale natalizia in collaborazione con Corsini biscotti per raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole della Fondazione Meyer. Quest’anno parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di una sonda cardio pediatrica neonatale da donare al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Natale di Sole per il pronto soccorso pediatrico

