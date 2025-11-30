Il Natale di Sole per il pronto soccorso pediatrico

Lanazione.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

GROSSETO C’è una novità quest’anno nel Natale di Sole. Parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di una sonda cardio pediatrica neonatale da donare al pronto soccorso pediatrico dell’ ospedale Misericordia di Grosseto. L’associazione Festa di Sole conferma anche il 2025 l’iniziativa solidale natalizia in collaborazione con Corsini biscotti per raccogliere fondi a sostegno del progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole della Fondazione Meyer. Quest’anno parte del ricavato sarà destinato all’acquisto di una sonda cardio pediatrica neonatale da donare al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Misericordia di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il natale di sole per il pronto soccorso pediatrico

© Lanazione.it - Il Natale di Sole per il pronto soccorso pediatrico

Argomenti simili trattati di recente

natale sole pronto soccorsoTornano i sacchetti del Natale di Sole: il ricavato a Meyer e ospedale Misericordia - Sempre più colorati e variopinti, ma con il gusto speciale di ogni anno: i sacchetti del Natale di Sole sono tornati per allietare le feste e aiutare la ... Lo riporta gonews.it

natale sole pronto soccorsoDolcezza e solidarietà: tornano i sacchetti del Natale di Sole, sostegno al Meyer e al Misericordia - GROSSETO – I sacchetti del Natale di Sole tornano anche quest’anno con il loro carico di colori, profumi e bontà. Da msn.com

Si allarga l’ospedale. Entro Natale un ‘dehor’ per il Pronto soccorso - Solo pochi giorni fa è stato presentato il progetto che prevede un ampliamento della struttura del Pronto soccorso. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Natale Sole Pronto Soccorso