Il Natale dei bambini a Napoli | tra laboratori solidarietà e antiche magie

A Napoli, durante il periodo natalizio, si moltiplicano le iniziative dedicate ai più piccoli: laboratori, villaggi a tema, spettacoli e momenti di solidarietà, promossi dal Comune e dalle associazioni locali. Il Comune ha lanciato la terza edizione di “Altri Natali”, rassegna dal titolo “Nascita e Rinascita”, con oltre cinquanta eventi gratuiti tra spettacoli, attività creative e performance per bambini, dal? 8 al 30 dicembre in tutta la città. Le iniziative si svolgono in 30 chiese, anche nei quartieri più periferici, con l’obiettivo di favorire coesione sociale e dialogo interculturale. Il sindaco ha parlato di una vera e propria spinta «alla crescita e ad una vita rigenerata della nostra città». 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

