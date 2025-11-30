Il Napoli espugna l’Olimpico di misura | decide ancora Neres sorpasso avverato

Con una prestazione solida il Napoli espugna l’Olimpico e torna nuovamente in vetta alla classifica di serie A. Roma abbattuta. Nel posticipo domenicale di serie A il Napoli espugna l’Olimpico con un solido e perentorio 1 a 0 e raggiunge il Milan in vetta alla classifica. Superata la Roma in classifica e ora quattro squadre in un punto e se il Bologna batterà la Cremonese saranno addirittura cinque le squadre a lottare per la vetta della classifica, in un calendario davvero molto equilibrato e sicuramente bellissimo. Napoli controlla e vince meritatamente, troppo poco per la Roma. Il Napoli conferma il solito tridente mentre Gasperini lancia Ferguson dal primo minuto e sono gli azzurri a controllare il gioco nel primo tempo anche se il gol arriva in occasione di una ripartenza. 🔗 Leggi su Sportface.it