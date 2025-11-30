Il Napoli batte la Roma nel Big Match della 13a e Torna in Vetta alla Classifica della Serie A insieme al Milan

Mondouomo.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

RomaNapoli 0-1: la serata che premia il carattere azzurro e accende i dubbi giallorossi. Roma e Napoli hanno acceso lo Stadio Olimpico con una sfida intensa. Il risultato finale recita 0-1 e racconta una gara che ha mostrato forza, precisione e una chiara identità tattica da parte della squadra di Antonio Conte. La Roma ha . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

il napoli batte la roma nel big match della 13a e torna in vetta alla classifica della serie a insieme al milan

© Mondouomo.it - Il Napoli batte la Roma nel Big Match della 13a e Torna in Vetta alla Classifica della Serie A insieme al Milan.

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

napoli batte roma bigRoma-Napoli, diretta Serie A: risultato in tempo reale, Gasperini sfida Conte per la vetta - All'Olimpico il big match tra giallorossi e campioni d'Italia in carica con in palio tre punti pesanti per la lotta scudetto ... tuttosport.com scrive

napoli batte roma bigLive Roma-Napoli 0-1, Politano pericoloso da fuori: para Svilar - La partita più attesa di questa giornata di Serie A: da una parte la nuova Roma di Gasperini che ha eliminato gli scetticismi iniziali e nonostante le difficoltà nel ... Come scrive ilmattino.it

napoli batte roma bigRoma-Napoli diretta Serie A: segui la sfida tra Gasperini e Conte LIVE - Allo stadio Olimpico il big match valido per la tredicesima giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Batte Roma Big