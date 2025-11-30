Il Napoli batte la Roma nel Big Match della 13a e Torna in Vetta alla Classifica della Serie A insieme al Milan
Roma–Napoli 0-1: la serata che premia il carattere azzurro e accende i dubbi giallorossi. Roma e Napoli hanno acceso lo Stadio Olimpico con una sfida intensa. Il risultato finale recita 0-1 e racconta una gara che ha mostrato forza, precisione e una chiara identità tattica da parte della squadra di Antonio Conte. La Roma ha . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
