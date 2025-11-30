Il Museo Civico del Territorio di Cormòns accoglie LIMINA | Borders_Confini_Confins_Grenzen_Meje fino al 22 febbraio 2026

LIMINA: BordersConfiniConfinsGrenzenMeje: al Museo Civico del Territorio di Cormòns dal 28 novembre 2025 al 22 febbraio 2026. Una mostra che si inaugura all'insegna della solidarietà, in un momento particolarmente doloroso per la comunità di Cormòns. L'apertura di LIMINA, in programma venerdì 28 novembre alle ore 18:30 al Museo Civico del Territorio, sarà infatti dedicata anche a un momento di ricordo delle vittime del tragico nubifragio del 17 novembre. L'esposizione diventa inoltre occasione per sostenere uno degli artisti coinvolti, lo scultore Stefano Comelli di Versa, il cui studio è stato completamente distrutto dall'alluvione.

