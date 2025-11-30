Il Movimento Pettinari | Pronti a una battaglia epocale in consiglio comunale contro la vendita delle reti del gas

Ilpescara.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Riguardo alla delibera per la vendita delle reti e degli impianti di distribuzione del gas avevamo ragione, fermiamoli. Pronti a battaglia epocale in consiglio comunale».È quanto denunciano i due esponenti del Movimento Pettinari, Domenico Pettinari e Massimiliano Di Pillo nel corso di un. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

