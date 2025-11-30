Il mister Potevamo fare meglio negli ultimi sedici metri
SASSUOLO Ci sono più meriti del Como o demeriti del Sassuolo dentro la gara che ha interrotto la ‘serie d’oro’ (dieci punti in quattro partite) del Sassuolo ‘da viaggio’? Gli uni nessun dubbio che ci siano, visto che i lariani si sono confermati, per dirla con Fabio Grosso (foto) "avversario tosto, con grandissima qualità nel palleggio, negli inserimenti e nelle individualità". Ma, piaccia o no, ci sono anche gli altri, ovvero i demeriti del Sassuolo, regolato dalla squadra di Fabregas con un gol per tempo: sempre in partita, i neroverdi, vero, ma sempre un passo indietro, anche a causa di un’inedita fragilità difensiva e dalla poca concretezza offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
