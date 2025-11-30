Il mio vicino non risponde Si sente male in casa i carabinieri fanno irruzione e lo salvano | è grave

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È accaduto a Sapri, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 75 anni, colto da un improvviso malore in casa, è stato salvato dai carabinieri. Determinante la segnalazione del vicino di casa, che ha allertato i soccorsi preoccupato dall'assenza di notizie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

