Il mio vicino non risponde Si sente male in casa i carabinieri fanno irruzione e lo salvano | è grave

È accaduto a Sapri, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 75 anni, colto da un improvviso malore in casa, è stato salvato dai carabinieri. Determinante la segnalazione del vicino di casa, che ha allertato i soccorsi preoccupato dall'assenza di notizie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

#Elodie risponde così alla polemica nata dopo che ha allontanato in malo modo un giornalista, che la stava fotografando troppo da vicino, durante una sua esibizione: "Puntare il telefono in faccia senza neanche salutare è una roba orrenda. Torniamo agli ab - facebook.com Vai su Facebook

Syed è tra le ultime 92 persone che abbiamo soccorso: tutte hanno passato l’inferno in #Libia. Per garantire cure e sicurezza siamo arrivati al porto più vicino, Porto Empedocle. La risposta? 60 giorni di fermo e 10mila euro di multa. Possono punirci, ma noi co Vai su X

“Il mio vicino non risponde”. Si sente male in casa, i carabinieri fanno irruzione e lo salvano: è grave - È accaduto a Sapri, nella provincia di Salerno, dove un uomo di 75 anni, colto da un improvviso malore in casa, è stato salvato dai carabinieri ... Da fanpage.it