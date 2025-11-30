Il ministro Valditara al Job&Orienta | Bilancio del 4+2 è estremamente positivo Educare alle relazioni è centrale
Si è chiusa sabato 29 novembre a Verona la 34esima edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, alla scuola, alla formazione e al lavoro. Il ministero dell’istruzione e del merito ha scelto l’appuntamento fieristico per presentare il bilancio della sperimentazione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Una studentessa ha contestato il Ministro Valditara alla Fiera di Verona denunciando i costi reali dell'istruzione pubblica. Lui ha tirato dritto limitandosi a dire che "è gratuita" - facebook.com Vai su Facebook
La “lista stupri Liceo Giulio Cesare, il ministro Valditara promette sanzioni ift.tt/7siThUI Vai su X
Valditara “Successo per la riforma ‘4+2’ nei due anni di sperimentazione” - Le parole del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara "Successo per la riforma '4+2' nei due anni di sperimentazione" ... Da msn.com
Its, il ministro Valditara inaugura i laboratori 4.0: il robot umano e i bracci automatici per puntare ai nuovi lavori - Un investimento di «ben 25 milioni di euro, molto significativo» per un Istituto tecnologico superiore di eccellenza «che apre prospettive per tutto il territorio». Riporta quotidianodipuglia.it
Il ministro Valditara in Puglia: «Le imprese lamentano la mancanza di competenze, ma qui risultati ottimi con la scuola» VIDEO - Pensate che la richiesta del mondo dell’impresa è enorme di professionalità di qualità, di qualifiche. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it