Il Mimit ricorda Umberto Veronesi con un francobollo
AGI - È stato presentato nella sede della Fondazione Veronesi, il francobollo ordinario della serie "i Valori sociali" dedicato a Umberto Veronesi, emesso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy nel giorno del centenario della nascita del famoso oncologo. Un riconoscimento che celebra l'impegno scientifico, etico e civile del fondatore della Fondazione e uno dei protagonisti della medicina italiana del Novecento. Realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra autoadesiva con imbiancante ottico. 🔗 Leggi su Agi.it
