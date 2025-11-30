Il Milan vince ancora | sull’1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato ‘Magic’

Pianetamilan.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan batte la Lazio 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo di Rafa Leao. Ma questi tre punti portano ancora una volta la firma di Maignan, sempre più 'Magic' in questo grande avvio di stagione rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan vince ancora: sull'1-0 contro la Lazio di Sarri è incisa la firma di Maignan tornato 'Magic'

