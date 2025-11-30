Cara Lazio, impara la regola: le avversarie, ma solo le cosiddette grandi, ti fanno correre per tutto il primo tempo, poi – nel secondo, quando mostri un po’ di stanchezza, corrono loro e ti beffano. Come è successo oggi a San Siro. Per la verità, la Lazio non ha soltanto cominciato correndo, ma anche giocando bene. Soltanto ricorrendo al consueto miracolo di Maignan, al 1° minuto, i rossoneri si salvano da un colpo di testa ravvicinato di Gila. Poi, il guardiano di porta dei miracoli replica, al 31’, su Zaccagni. Nessun pericolo per Provedel, che i milanesi lasciano tranquillo fino minuto 51, quando Leao ricorda come si fa a segnare un gol e con un guizzo su tiro di Tomori trasforma il tap-in nel vantaggio che regala i tre punti e il provvisorio tetto della classifica ai rossoneri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Il Milan fa correre la Lazio nel 1° tempo, nel secondo la beffa: 1-0