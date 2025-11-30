Il Messina si accontenta del pareggio sul campo de Ragusa

Il Messina ha pareggiato 0 a 0 a Ragusa nella 14^ giornata del campionato di Serie D (girone I). Avvio di partita favorevole agli iblei, come confermano i tentativi di Prestigiacomo e Campanile, “disinnescati” da Sorrentino senza particolari patemi. Con il passare dei minuti, crescono i. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Partito il corteo no ponte a Messina, seguite gli aggiornamenti con Tempostretto Leggi l'articolo: https://www.tempostretto.it/video/al-via-il-corteo-no-ponte-a-messina-lo-stretto-non-si-tocca-foto-e-video.html - facebook.com Vai su Facebook

Il Messina a caccia di punti salvezza sul campo del Ragusa - Domenica snodo importante per l'Acr in casa della terzultima in classifica. Segnala msn.com

Romano: “Savoia bravo e fortunato. Messina era un campo difficilissimo” - Dopo l’inopinato ko di Ragusa, il Savoia si è risollevato a Messina e ha ottenuto la vetta solitaria, in considerazione del contemporaneo pareggio dell’Igea Virtus con gli iblei. Si legge su messinasportiva.it