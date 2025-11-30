Il mercato dei social in Italia raggiunge la saturazione | crolla X possibili svolte con l’IA
Situazione attuale dei social in Italia. Il mercato dei social network in Italia ha raggiunto un livello di saturazione, con X che registra un calo significativo. Instagram mostra segnali di rallentamento, mentre TikTok riesce a mantenere la sua posizione grazie al tempo che gli utenti dedicano alla piattaforma. Secondo l'analisi dell'esperto digitale Vincenzo Cosenza, elaborata sui dati del sistema di rilevazione Audicom-Audiweb, nei prossimi mesi lo scenario potrebbe cambiare grazie all'introduzione dell'intelligenza artificiale. Declino di X e cambiamenti tra le piattaforme.
