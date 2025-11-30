Il mare al centro a Palazzo San Giorgio | al via il nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure
“Il mare al centro”, il nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure per Ports of Genoa – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è un racconto che attraversa tre millenni, ponendo il Mediterraneo come luogo cardine della cultura occidentale nel passato e nel presente. Con il ruolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Promozione: soggiorno in appartamento bilocale vicino al mare e al centro città. Per 2 persone, 4 pernottamenti €.420, 3 pernottamenti €. 320 tutto incluso, Prenota "FOUR SEASONS - facebook.com Vai su Facebook
“Il mare al centro” a Palazzo San Giorgio: al via il nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure - “Il mare al centro”, il nuovo progetto di Teatro Pubblico Ligure per Ports of Genoa – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, è un racconto che attraversa tre millenni, ponendo il Med ... Lo riporta genovatoday.it
“Un mare di cinema & musica”, al via la seconda edizione - Venerdì 28 novembre, nella Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo, sarà presentata la nuova edizione di “Un mare di cinema & musica”, progetto realizzato ... napolivillage.com scrive
San Mauro Mare ha il suo Palazzo del Turismo - Ieri pomeriggio, taglio del nastro per il nuovo Palazzo del Turismo Arcobaleno a San Mauro Mare, una struttura moderna e multifunzionale che rappresenta un importante investimento per la ... ilrestodelcarlino.it scrive