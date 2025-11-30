Il mal di trasferta è un falso mito? I dati reali svelano perché il Napoli può vincere all’Olimpico

Sfatiamo un mito. Si parla di un Napoli “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, ma la trasferta di Roma fa storia a sé. I dati dicono che gli azzurri non perdono all’Olimpico da tre stagioni consecutive in Serie A. Nonostante le recenti cadute a Bologna e Torino, la squadra di Conte ha le carte in regola per il colpaccio: possesso palla quasi identico alla Roma (57.6%) ma maggiore produzione offensiva (19 gol fatti contro 15). La chiave? Non abbassarsi. Lobotka Napoli statistiche possesso palla analisi tattica trasferta Non solo “mal di trasferta”: cosa dicono davvero i dati. È facile guardare la classifica e dire: “Il Napoli fuori casa fa fatica” (media 1,50 punti). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

