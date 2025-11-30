Il look del giorno con un tocco di rosso e di energia sotto il maglione

L ’inverno porta sempre con sé la tentazione dei toni neutri: cammello, nero, grigio e bianco burro. È una palette rassicurante, certo, ma a volte fin troppo prevedibile. E allora entra in scena il dolcevita rosso: un dettaglio minuscolo, che però ribalta l’intero look. Amal Clooney, il suo abito color cioccolato è la lezione di stile dell’autunno X È il genere di scelta di stile facile da replicare ma dai risultati sorprendenti: un tocco di energia che illumina cappotti rigorosi, pullover classici, pantaloni strutturati e total look dalle sfumature pacate. Un accento che interrompe la monotonia dell’Inverno 2025 2026 senza stravolere il guardaroba. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look del giorno, con un tocco di rosso (e di energia) sotto il maglione

