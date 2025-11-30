Rimini, 30 novembre 2025 – “Situazione disperata nei pronto soccorso ospedalieri”. A lanciare il grido d’allarme è l’ex sindaco di Rimini ed ex primario di oncologia Alberto Ravaioli, dopo aver toccato con mano la situazione. Perché l’ex primario è andato al pronto soccorso. Nella notte tra venerdì e ieri Ravaioli è corso all’ospedale ‘Morgagni-Pierantoni’ di Forlì, per assistere la cognata. “C’erano oltre 30 pazienti in attesa tra adulti e bambini, con soli 2 medici. Tempi interminabili.”, è la denuncia dell’ex sindaco sui social. Interpellato al telefono, Ravaioli racconta la sua esperienza. “Mi hanno chiamato nella tarda serata perché mia cognata si era fatta male cadendo dal letto”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grido dell’ex primario: “Nei pronto soccorso la situazione è disperata”