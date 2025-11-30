Il grande Pogorelich si esalta con Beethoven
Inizia alla grande la stagione ’ Capire la musica ’ organizzata dalla Cooperativa Emilia-Romagna Concerti. Infatti alle 21 di stasera sarà ospite del teatro Alighieri di Ravenna il pianista Ivo Pogorelich, i con un imponente e significativo programma dedicato a Ludwig Van Beethoven. Il grande solista torna a Ravenna dopo pochi mesi dalla sua ultima apparizione che, come sempre, era stata contraddistInta da una esecuzione molto personale, magnetica e anche provocatoria. Il programma della serata odierna prevede tre delle più famose Sonate di Beethoven per pianoforte: ’La tempesta’, la pPatetica’ e ’ La appassionata’, alternate a due Bagatelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
