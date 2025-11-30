Il gol di Isak è importante per noi e per lui dice Slot

2025-11-30 19:53:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il primo gol di Alexander Isak in Premier League con il Liverpool è stato “importante” sia per lui che per il club, afferma l’allenatore Arne Slot. Isak aveva solo un gol in Coppa Carabao a suo nome dopo il suo prolungato trasferimento estivo da 125 milioni di sterline dal Newcastle, ma si è scatenato durante una tanto necessaria vittoria per 2-0 in casa del West Ham. “È molto importante per noi come squadra essere andati in vantaggio per 1-0, ma penso che sia stato importante anche per lui perché penso che fosse la sua terza o quarta occasione in questa partita”, ha detto l’allenatore dei Reds Slot. 🔗 Leggi su Justcalcio.com