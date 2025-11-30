"Con il governo abbiamo un rapporto ‘repubblicano’, si confrontano idee e si collabora e cerchiamo di trovare intese. Sulle tematiche dell’alluvione siamo passati dallo scontro alla collaborazione e sulla sanità devo riconoscere che ci sono state assegnate più risorse. Ora la sfida vera è sulle infrastrutture, e in particolare sul nodo di Bologna, e dobbiamo trovare un accordo per il bene di Ravenna e della Romagna". Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale interviene, sollecitato da Bruno Vespa che ha condotto ieri sera il premio Guidarello 2025 per il giornalismo d’autore, durante la premiazione all’Alighieri e riflette sui rapporti tra governo nazionale e governo locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il galà del Guidarello ’Belve’ e le storie locali. I premi al giornalismo: "più prezioso che mai"