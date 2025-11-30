Venerdì, a Montepulciano, la temperatura si è tenuta costantemente vicina allo zero e, per il Pd, non è stata impresa facile riscaldare la grande tensostruttura di Poggiofanti. A far ballare tanti, tra le centinaia di presenti, non è stato però solo il freddo ma anche la playlist, compilata a due mani dal senatore Alberto Losacco (sua la scelta dei Coldplay) e della capogruppo alla Camera, la deputata Chiara Braga, che ha imposto ‘La voglia e la pazzia’, omaggio a Ornella Vanoni. Segnali di un clima sereno e fortemente motivato in cui hanno trovato spazio numerosi interventi di esponenti politici locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il futuro è garantire servizi alle aree interne"