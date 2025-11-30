Il futuro della zootecnia Cremonini | La filiera ha mostrato vitalità

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Principini Il futuro della zootecnia al centro. Con una certezza, che emerge nelle parole di Serafino Cremonini, presidente di Assocarni. "La filiera bovina italiana, nonostante il grave problema dell’approvvigionamento – dice –, ha confermato una forte capacità di adattamento in un contesto europeo in contrazione". Di questo tema si è parlato nei giorni scorsi nel corso della tavola rotonda ‘Il futuro della zootecnia italiana: tra sfide economiche, nuova Pac e ricambio generazionale’, promossa da Assocarni a Roma. Dopo mesi di volatilità, il mercato si sta stabilizzando, ma permangono comunque criticità strutturali legate alla bassa autosufficienza – ancora sotto il 40% – e alla dipendenza dai ristalli esteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il futuro della zootecnia cremonini la filiera ha mostrato vitalit224

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della zootecnia. Cremonini: "La filiera ha mostrato vitalità"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

futuro zootecnia cremonini filieraIl futuro della zootecnia. Cremonini: "La filiera ha mostrato vitalità" - Di questo tema si è parlato all’interno di una tavola rotonda con gli esperti del settore. Secondo ilrestodelcarlino.it

futuro zootecnia cremonini filieraZootecnia italiana: tra rilancio produttivo, nuova PAC e ricambio generazionale - Assocarni riunisce la filiera della zootecnia: produzione in crescita, 13 miliardi di fatturato e nuove sfide tra PAC, Mercosur. Segnala newsfood.com

futuro zootecnia cremonini filieraAAA, vitelli cercansi - La filiera delle carni bovine è costretta a importare giovani bovini da ristallo mentre si va sempre più riducendo il grado di autosufficienza del settore, sceso al 37%. Scrive agronotizie.imagelinenetwork.com

Cerca Video su questo argomento: Futuro Zootecnia Cremonini Filiera