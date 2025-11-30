Il futuro della zootecnia Cremonini | La filiera ha mostrato vitalità
di Marco Principini Il futuro della zootecnia al centro. Con una certezza, che emerge nelle parole di Serafino Cremonini, presidente di Assocarni. "La filiera bovina italiana, nonostante il grave problema dell’approvvigionamento – dice –, ha confermato una forte capacità di adattamento in un contesto europeo in contrazione". Di questo tema si è parlato nei giorni scorsi nel corso della tavola rotonda ‘Il futuro della zootecnia italiana: tra sfide economiche, nuova Pac e ricambio generazionale’, promossa da Assocarni a Roma. Dopo mesi di volatilità, il mercato si sta stabilizzando, ma permangono comunque criticità strutturali legate alla bassa autosufficienza – ancora sotto il 40% – e alla dipendenza dai ristalli esteri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
