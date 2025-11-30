Il futuro della montagna | Una visione condivisa
Visione condivisa e responsabilità collettiva. Gli Stati generali della Montagna della provincia di Sondrio si sono conclusi venerdì nella Sala consiliare di Palazzo Muzio con una giornata di lavoro che ha riunito amministratori, rappresentanti del mondo economico e sociale, di terzo settore, scuola, formazione e professioni per costruire una visione condivisa per il futuro del territorio montano. L’appuntamento, promosso dalla Provincia con il coordinamento operativo della Società economica valtellinese (Sev), ha rappresentato il momento di sintesi di un percorso di analisi, ascolto e pianificazione che negli ultimi anni ha coinvolto istituzioni, imprese, enti di ricerca e portatori di interesse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
