Guai a mettersi di traverso a Mps: è come mettersi contro il governo. O, almeno, è quello che sembra pensare Stefano Di Stefano. Il direttore generale delle partecipazioni del ministero dell’Economia e, in quanto tale, consigliere di amministrazione del Montepaschi, parla in modo molto diretto: “È un approccio molto antigovernativo “. L’approccio di cui parla è quello di Mediobanca, con le sue mosse – di mercato – per tentare di scampare alla scalata ostile della banca toscana controllata dal Tesoro insieme a Francesco Gaetano Caltagirone, gli eredi Del Vecchio e la Bpm. Di Stefano figura tra le persone che sono state intercettate dagli investigatori nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Milano sulla scalata di Mps a Mediobanca che vede indagati il costruttore-editore romano insieme al numero uno di Luxottica, Francesco Milleri e all’amministratore delegato di Mps Luigi Lovaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il funzionario del Mef al telefono con Cdp: “Mediobanca antigovernativa”. E la voleva fuori dalle consulenze alle partecipate