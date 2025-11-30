Il Flamengo vince la Libertadores decide l' ex Juve Danilo
Sconfitto il Palmeiras nella finale di Lima LIMA (PERU') - Il Flamengo si prende la sua rivincita e alza al cielo la Coppa Libertadores 2025. All'Estadio Monumental di Lima, in Perù, è la squadra carioca allenata da Filipe Luis, ex difensore di Atletico Madrid e Chelsea, ad aggiudicarsi la finale tu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
