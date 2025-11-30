Il Flamengo vince la Coppa Libertadores | l' ex Juve Danilo stende il Palmeiras
Quarto successo per i rossoneri di Rio, che vincono il derby in finale contro i connazionali grazie ad un colpo di testa nella ripresa dell'ex bianconero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
